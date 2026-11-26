أعرب حزب الريادة، برئاسة كمال حسنين، عن خالص حزنه وعميق أسفه إزاء الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر اندلاع حريق أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مخلفًا حالة من الحزن والأسى بين المواطنين.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية مؤلمة، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

كما أعرب الحزب عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء والسلامة، وأن يتجاوزوا هذه المحنة ويعودوا إلى أسرهم وذويهم في أقرب وقت.

وأشاد حزب الريادة بجهود رجال الحماية المدنية والإسعاف وكافة الأجهزة المعنية المشاركة في التعامل مع الحادث، مثمنًا ما يبذلونه من جهود متواصلة لإنقاذ المصابين واحتواء تداعيات الحريق، ومؤكدًا تقديره لدورهم الوطني والإنساني في أداء واجبهم.

وشدد الحزب على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والوقاية ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث والطوارئ، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين والحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

واختتم الحزب بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من الحوادث والكوارث، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والسلامة.