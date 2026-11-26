نعى سيد طه فايز ، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالحزب، ​ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال سيد طه فايز في بيان له: ​وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والسياسية أطالب الحكومة والجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري والجاد لتلافي السلبيات والقصور التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المؤسف، مشدداً على حتمية وضع ضوابط صارمة ومُلزمة لعمليات نقل المواد البترولية والخطرة.

كما أكد سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالحزب على ضرورة تحديد مواعيد زمنية ومسارات آمنة بعيدة عن التجمعات السكانية والمحاور المرورية المزدحمة لمرور مركبات النقل الثقيل والمواد القابلة للاشتعال، وتشديد الرقابة المرورية عليها، إلى جانب إلزام الشركات والجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وإجراء الصيانة الدورية للناقلات، وتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني لضمان الالتزام بالمسارات والأوقات المحددة، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين؛ منعاً لتكرار مثل هذه الكوارث وحفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتابع: ​وفي السياق ذاته، ومن واقع متابعتي للملف الصحي اتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى رجال هيئة الإسعاف المصرية والأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بـمستشفيات محافظة الجيزة على تحملهم المسؤولية الوطنية والإنسانية بكل جهد وإخلاص وتفانٍ، واستنفارهم الفوري لإنقاذ المصابين وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية العاجلة لهم، مؤكداً استمرار متابعة جاهزية المستشفيات وتوفير مستلزمات الطوارئ اللازمة للاطمئنان على الحالات المصابة حتى تماثلها للشفاء.

كما أثنى على الدور البطولي وسرعة استجابة قوات الحماية المدنية بالجيزة، التي تحركت بكامل قوتها وفي دقائق معدودة إلى موقع الحادث، مما كان له بالغ الأثر في السيطرة على الموقف والحد من تفاقم الخسائر ، داعيا الله أن ي​حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.