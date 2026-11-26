أكد اللواء صفوت كامل، خبير التخطيط المروري، أن سير سيارات نقل المواد البترولية يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية، موضحًا أن قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء في سبتمبر 2018 يسمح لهذه المركبات بالسير في مختلف الأوقات، لتجنب حدوث عجز في إمدادات الوقود.

وأوضح كامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الضوابط تشمل إخطار إدارة المرور مسبقًا بخط سير الرحلة، وتوفير مرافقة مرورية لتأمين المركبات، إلى جانب التزام السائق بالسير في الحارة اليمنى وعدم تجاوز السرعات المحددة لهذه النوعية من الحمولات الخطرة.

وقال إن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب القوانين، وإنما في عدم تطبيقها بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن الالتزام بقواعد السلامة يرتبط بمدى صرامة إنفاذ القانون ومتابعة المخالفين.

واقترح إنشاء «مجلس أعلى للحوادث» يضم خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعات، في ظل تداخل اختصاصات نحو 10 وزارات في إدارة شئون الطرق والنقل، على أن يتبع المجلس رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لضمان تنفيذ توصياته.

وشدد على أهمية أن يتولى المجلس دراسة الحوادث الجسيمة بصورة علمية، وتحليل أسبابها ووضع استراتيجيات وإجراءات وقائية تمنع تكرارها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الحوادث بعد وقوعها.