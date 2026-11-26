تفقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، منشأة لإنتاج المواد النووية بحسب ماذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية .

ووفقاً للوكالة، فقد اطلع الزعيم على سير العمليات الإنتاجية والوضع الراهن في المنشأة التي دخلت الخدمة مؤخراً.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله: "في ظل الوضع العسكري والسياسي المحيط بدولتنا، اكتسب مفهوم تعزيز قدراتنا للردع النووي دلالة جديدة تختلف جوهرياً عما كانت عليه في الماضي.

وأضاف : وتُظهر الأزمة الجيوسياسية الراهنة مجدداً أن الأمن القومي يمثل القضية الأكثر أهمية".

وأكد كيم أن تعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية يعد أمراً مشروعاً وعادلاً، ويتماشى تماماً مع حق الدولة ذات السيادة في الدفاع عن نفسها.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية هذه الزيارة التفقدية بأنها تطور مهم في سياق جهود بيونغ يانغ لتعزيز قواتها النووية، كما اعتبرتها تأكيداً على سياستها الرامية إلى ردع خطر الحرب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.