طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدة توافر الإمكانات الطبية والعلاجية اللازمة داخل المستشفيات، واستمرار تقديم الرعاية الصحية لجميع الحالات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن 19 مصابًا يواصلون تلقي العلاج بالمستشفيات، بعد خروج حالتين، مشيرًا إلى توفير فرق طبية متخصصة للتعامل مع الإصابات، خاصة حالات الحروق، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين على مدار الساعة.

توافر الأدوية وأكياس الدم

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة تلفزيونية علي قناة اكسترا نيوز، أن المستشفيات لديها مخزون كافٍ من أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين، مؤكدًا عدم وجود حاجة للتبرع بالدم في الوقت الحالي.

فرق طبية متخصصة لعلاج المصابين

وأشار إلى توفير الأطقم الطبية المتخصصة، بما يشمل جراحي التجميل والتخصصات المعنية بعلاج الحروق، لضمان تقديم الرعاية المناسبة لكل حالة وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجتها.

دعم نفسي لأسر الضحايا

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين، لمساندتهم خلال هذه الظروف الصعبة، بالتوازي مع استمرار متابعة المصابين وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.