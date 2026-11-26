أعلن يفجيني باليتسكي، الحاكم المعين من جانب روسيا لمنطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف موقفاً للسيارات في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية.

وقال باليتسكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن الهجوم استهدف موقفاً للسيارات في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من منطقة زابوريجيا، وأسفر عن سقوط خمسة قتلى وثلاثة مصابين.

ولم يقدم المسؤول الروسي مزيداً من التفاصيل بشأن ملابسات الهجوم أو طبيعة الأضرار الناجمة عنه، كما لم ترد معلومات إضافية بشأن هوية الضحايا أو الجهة التي نفذت الهجوم.

وتشهد منطقة زابوريجيا، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، مواجهات عسكرية متواصلة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وتعد من المناطق التي تشهد تنازعاً على السيطرة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وكانت روسيا قد أعلنت ضم زابوريجيا إلى أراضيها في سبتمبر 2022، إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى، وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون، عقب استفتاءات لم تعترف بها أوكرانيا والدول الغربية، فيما لا تزال أجزاء من المنطقة خارج السيطرة الروسية.