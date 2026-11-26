أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحركت بشكل فوري فور تلقي بلاغ وقوع حادث الحريق على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى صدور توجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه جرى التنسيق مع الهلال الأحمر المصري للدفع بفرق الإغاثة إلى موقع الحادث، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الموقف على مدار الساعة.

وأضاف أن الفرق المختصة تعمل حاليًا على حصر أعداد الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والنيابة العامة، لضمان تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وشدد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على حرص الوزارة على تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، سواء كانت مادية أو نفسية، مؤكدًا استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات وتقديم الدعم الكامل لجميع المستحقين.