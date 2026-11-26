قال الكاتب الصحفي يسري البدري، إن حادث الوراق أسفر عن سقوط 31 ضحية وإصابة 25 آخرين، فضلًا عن تفحم أكثر من 27 مركبة ودراجة بخارية، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح البدري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن النيابة العامة تجري التحقيقات اللازمة، وتتولى سحب عينات الحمض النووي (DNA) للتعرف على هوية بعض الضحايا، في ظل تفحم عدد من الجثامين، مشيرًا إلى أن التصور المبدئي للحادث يرجح انقلاب سيارة نقل مواد بترولية عند منطقة «سلم 10» بالطريق الدائري، ما أدى إلى تسرب المواد البترولية واشتعالها وحدوث انفجارات متتابعة.

وأشار إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الحادث، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، مؤكدًا وجود آلية لصرف التعويضات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجموعة المصرية للتأمين الإلزامي.

وأشاد بجهود قوات الحماية المدنية ورجال المرور في التعامل مع الحادث، وإخلاء المنطقة والسيطرة على النيران، إلى جانب تطهير الطريق من آثار الحريق والمواد المتسربة، لمنع وقوع حوادث إضافية نتيجة انزلاق السيارات.

وشدد على أهمية إجراء تحقيق فني شامل، والاستعانة بنتائج معاينة المعمل الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة، للوصول إلى الأسباب الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات.

ولفت البدري إلى أن نقل المواد البترولية يخضع لضوابط واشتراطات محددة، تشمل الحصول على التراخيص اللازمة وإجراء المراجعات الدورية، فضلًا عن إلزام سيارات النقل بوجود أنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح أن سيارات نقل الوقود والسلع الغذائية مستثناة من بعض قرارات حظر سير سيارات النقل في أوقات محددة، نظرًا لأهميتها وضرورة استمرار تدفق هذه السلع.

واختتم بالتأكيد أن التحقيقات وحدها هي الجهة المختصة بتحديد مدى الالتزام بهذه الضوابط في حادث الوراق، محذرًا من استباق نتائج التحقيق أو الجزم بأسباب الحادث قبل انتهاء الفحص الفني.