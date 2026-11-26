أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 343 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية" الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية الخاصة إلى أن تتحقق أهدافها عبر المفاوضات.

وذكر بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نعتزم مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى نحقق الأهداف التي نضعها لأنفسنا عبر المفاوضات".

كما أكد أن موسكو تجري اتصالات عمل مع ممثلين عن أوروبا بشأن زيارتهم المحتملة إلى روسيا، قائلا: “الجانب الروسي مستعد ومنفتح على الاتصالات”.



وأتم قائلا: "هناك اتصالات عمل معينة، لكنها، دعنا نقول، لا تزال قليلة الجدوى حتى الآن"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".