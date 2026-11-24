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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء) ، أن قواتها نفذت ضربات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود وسفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "إن الغارات استهدفت محطة فرعية كهربائية في قرية بريلوكي في مقاطعة تشيرنيجيف، ترفد شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وسفينة شحن جاف جنوب غرب أوديسا، كانت تحمل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أنها تستهدف البنى التحتية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية للحد من قدراتها العسكرية والاقتصادية.