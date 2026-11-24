أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط أجزاء من عقار بشارع الإمام مالك المتفرع من شارع الخديوي بمنطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية، فيما دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

سقوط طابقين

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من 4 طوابق، وسقطت أجزاء من الطابقين الثالث والأخير، في الوقت الذي كان يوجد فيه سكان داخل العقار لحظة وقوع الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ3 سيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أفادت المتابعة الطبية باستقرار الحالة العامة للمصابين اللذين وردت بياناتهما حتى الآن.

تحرك الأجهزة

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية، قد تلقيا بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى موقع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال البحث والإنقاذ والتعامل مع الأجزاء المتساقطة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار ومنع تعريض المواطنين للخطر.

متابعة لحظية

من جانبه، يتابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحادث، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الوضع وتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما يواصل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة المتابعة اللحظية للحادث، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتأمين الموقع.

وتستمر الأجهزة المعنية في متابعة تطورات الحادث وحالات المصابين، مع إعلان أي مستجدات فور توافر المعلومات المؤكدة.