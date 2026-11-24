تصدرت الفنانة رانيا فريد شوقي اهتمام الجمهور خلال الأيام الأخيرة، بعد احتفالها بزفاف ابنتها الكبرى فريدة عاطف عوض، إلى جانب حديثها عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

رانيا فريد شوقي تحتفل بزفاف ابنتها فريدة

احتفلت رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتها فريدة على عريسها وليد، مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026، وسط أجواء عائلية وفنية مميزة، بحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه المناسبة.

وشهد الحفل لحظات مؤثرة جمعت الفنانة بابنتها، إذ ظهرت وهي تحتضنها وترقص معها، كما غلبت عليها الدموع في بعض اللحظات، في مشاهد عكست مشاعر الأم التي تودع ابنتها وهي تبدأ مرحلة جديدة من حياتها.

وجاء حفل الزفاف بعد احتفال الأسرة بعقد قران فريدة في 7 نوفمبر الجاري، بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع والدها «وحش الشاشة»

وبالتزامن مع هذه المناسبة العائلية، تستعيد رانيا فريد شوقي ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، الذي ترك بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، ليس فقط بأدواره الفنية، ولكن أيضًا بمواقفه الإنسانية وعلاقته بأسرته.

ومن بين الذكريات التي روتها الفنانة، حديث جمعها بوالدها خلال فترة حملها في ابنتها فريدة، عندما سألته عما إذا كان يتمنى أن تُرزق بولد أم بنت.

وقالت رانيا في روايتها: «فاكرة وأنا حامل في فريدة، مرة سألته: يا بابا، نفسك في إيه؟ أخلف ولد ولا بنت؟ قال لي: بنت».

وأضافت أنها ضحكت وسألته مازحة: «يا بابا، إنت ما بتزهقش من البنات؟»، ليرد عليها بكلمات حملت الكثير من الحنان، قائلًا: «عمري ما زهقت من البنات.. البنات دول نعمة، دول الحنية كلها».

وتكشف هذه الذكرى جانبًا عاطفيًا من شخصية فريد شوقي، الذي عبّر عن حبه لبناته وتقديره لوجودهن في حياته، وهو ما يجعل ذكرياته العائلية تحظى باهتمام جمهوره حتى بعد سنوات من رحيله.

هل تقدم رانيا فريد شوقي السيرة الذاتية لوالدها؟

وفي سياق آخر، سبق أن تحدثت رانيا فريد شوقي عن فكرة تقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية لوالدها، موضحة أنها لا تفكر في تنفيذ المشروع حاليًا، رغم أن الفكرة طُرحت من قبل شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

«عمرة رمضان» و«الحافي».. أحدث أعمال رانيا فريد شوقي

وعلى الصعيد الفني، تحدثت رانيا فريد شوقي في تصريحات سابقة عن مشاركتها في مسلسل «عمرة رمضان»، الذي ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويتناول العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الجيران في المناطق الشعبية.

وأشارت خلال حديثها عن العمل إلى أنه يتكون من 10 حلقات، بينما لم يكن موعد عرضه قد تحدد وقت إجراء التصريحات المنشورة في سبتمبر الماضي.

كما تحدثت عن فيلم «الحافي»، الذي تعود من خلاله إلى السينما، موضحة أن من بين أسباب حماسها للمشاركة فيه تناوله قضية الدجل والشعوذة، وهي قضية اجتماعية ترى أهمية طرحها ومناقشتها من خلال الفن.