كشفت تقارير صحفية عن وثيقة منسوبة إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، تتضمن قرارًا جديدًا بشأن أزمة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في تطور قد يقلب الموقف بشأن هوية بطل المسابقة.

وبحسب الوثيقة المتداولة، والصادرة من مدينة لوزان السويسرية بتاريخ 24 نوفمبر 2026، فإن محكمة التحكيم الرياضي قبلت الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي قضى بمنح لقب البطولة للمنتخب المغربي.

مخالفات إجرائية في قرار الاتحاد الإفريقي

وأشارت الوثيقة المنسوبة إلى المحكمة إلى وجود مخالفات إجرائية خلال التعامل مع القضية، إلى جانب عدم الالتزام ببعض المبادئ المرتبطة بالعدالة الطبيعية، وهو ما استندت إليه المحكمة في قبول الطعن السنغالي وإعادة النظر في القرار السابق الصادر عن الاتحاد الإفريقي.

كما تضمنت الوثيقة تأكيدًا على ضرورة اعتماد نتيجة المباراة النهائية التي أقيمت يوم 18 يناير 2026، باعتبارها النتيجة الواجب الاعتداد بها في تحديد هوية بطل النسخة الماضية من البطولة القارية.

السنغال تستعيد لقب أمم إفريقيا 2025

ووفقًا لما ورد في الوثيقة المتداولة، فإن القرار يتضمن إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح اللقب للمنتخب المغربي، مع اعتبار المنتخب السنغالي بطلًا رسميًا لكأس أمم إفريقيا 2025.

كما أشارت التفاصيل إلى مطالبة الاتحاد الإفريقي بتحديث سجلاته الرسمية، بما يشمل سجل الأبطال والألقاب والميداليات والترتيب النهائي للبطولة، بما يتوافق مع القرار المنسوب إلى المحكمة.

وتظل هذه الأنباء مرتبطة بوثيقة متداولة ومنسوبة إلى محكمة التحكيم الرياضي، لحين صدور تأكيد رسمي من المحكمة أو الجهات المعنية، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي ضروريًا لحسم الجدل نهائيًا بشأن بطل القارة الإفريقية