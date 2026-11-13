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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مالي تتخطى رواندا بصعوبة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية

مباراة مالي ورواندا
مباراة مالي ورواندا
عمرو مصطفى

حقق منتخب مالي فوزًا صعبًا على حساب نظيره منتخب رواندا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة وندية بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان المحاولات الهجومية في مباراة مفتوحة شهدت تسجيل خمسة أهداف، وسط صراع قوي لحسم النقاط الثلاث.

ونجح المنتخب المالي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، رغم المقاومة القوية التي أبداها منتخب رواندا، الذي ظل منافسًا على نتيجة اللقاء حتى الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، عزز منتخب مالي حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالتصفيات، بينما تلقى منتخب رواندا خسارة صعبة رغم الأداء القوي الذي قدمه خلال المباراة.

ويطمح منتخب مالي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، من أجل حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، في حين يسعى منتخب رواندا لتعويض خسارته والعودة إلى طريق الانتصارات.

مالي منتخب مالي رواندا كأس الأمم الأفريقية

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