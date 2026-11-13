السفير رؤوف سعد: الضغوط الاقتصادية لا تؤثر في مكانة مصر ودورها الاستراتيجي

أكد السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر السابق لدى روسيا، أن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر لا تؤثر في مكانتها الدولية أو تنتقص من قيمة دورها الاستراتيجي في المنطقة، مشيرا إلى أن تقدير دول العالم للدور المصري يظل راسخا، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح سعد خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن ذلك يتضح من خلال اتصالاته مع عدد من سفراء الدول المختلفة، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا أو الدول العربية، حيث يلمس إدراكا واسعا لأهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، ودورها المحوري في إدارة الأزمات واحتواء الصراعات.

وأضاف أن قيمة الدور المصري لا تقاس بالظروف الاقتصادية وحدها، بل بما تمتلكه الدولة من قدرة على التحرك الدبلوماسي والتواصل مع مختلف الأطراف، والعمل من أجل استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر تواصل أداء هذا الدور انطلاقا من مسؤوليتها الإقليمية ومصالحها الوطنية.