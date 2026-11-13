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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق
محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وفدًا رسميًا من قيادات المحافظة لتقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط السابق، وذلك خلال مراسم العزاء المقامة بدار المناسبات بحي شرق مدينة أسيوط.

وقدم المحافظ خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وضم الوفد اللواء محمد سليم، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أبوالعيون عرفات، مدير عام الري، والمحاسب أيمن محروس، رئيس حي غرب، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والشيخ ناصر العزايزي، مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال المعزين الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، ونواب رئيس الجامعة وقياداتها، إلى جانب أسرة الفقيد، حيث شاركوا جميعًا في تلقي واجب العزاء من الوفود الرسمية والشعبية وأساتذة الجامعة والعاملين بها، وعدد كبير من محبي الراحل وزملائه وتلاميذه الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء تقديرًا لمسيرته العلمية والمهنية.

وأعرب اللواء محمد علوان عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أحمد المنشاوي، مشيدًا بمسيرته العلمية والمهنية الحافلة بالعطاء، وما قدمه من جهود مخلصة في المجال الطبي وخدمة المرضى، إلى جانب إسهاماته الأكاديمية والإدارية خلال توليه رئاسة جامعة أسيوط، ودوره في دعم وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن الفقيد ترك بصمة علمية وإنسانية وإدارية طيبة ستظل محل تقدير واعتزاز.

وفي ختام تقديم واجب العزاء، دعا محافظ أسيوط أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه من علم وعمل في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه ومحبيه وأسرة جامعة أسيوط الصبر والسلوان.

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