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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسطورة المصارعة تريبل إتش يوجه رسالة لأهالي شبرا والمنوفية

تربيل اتش
تربيل اتش
محمد بدران   -  
علا محمد

في مشهد غير متوقع أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ظهر أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي تريبل إتش وهو يرسل تحية خاصة لأهالي شبرا ومحافظة المنوفية، في فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

بدأت اللقطة عندما التقى شاب مصري يعيش في الولايات المتحدة بالنجم العالمي خلال فعالية رياضية في مدينة نيويورك، فطلب منه تسجيل رسالة قصيرة لأهله وأصدقائه في مصر، ليفاجئه تريبل إتش برد عفوي أمام الكاميرا قائلاً: "أنا تريبل إتش، وأوجه تحية لأهالي المنوفية وشبرا".

وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً، وشكك البعض في البداية في صحته، معتقدين أنه تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يتأكد الجميع من أنه حقيقي، لتتحول التعليقات إلى موجة من السخرية والترحيب، حيث طالب المتابعون على سبيل المزاح بإقامة عرض WWE القادم في شبرا أو المنوفية، واصفين ما حدث بأنه "حلم تحقق".

ويعتبر تريبل إتش، واسمه الحقيقي بول مايكل ليفيسك، المولود في يوليو 1969 بولاية نيوهامبشير الأمريكية، واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ المصارعة الحرة. بدأ مشواره في رياضة كمال الأجسام، قبل أن يحترف المصارعة عام 1992 على يد المدرب الشهير كيلر كوالسكي، ليصنع بعدها مسيرة أسطورية قادته ليصبح من أهم الشخصيات القيادية والتنفيذية في عالم اللعبة.

مواقع التواصل الاجتماعي المصارعة الحرة الأمريكي تريبل إتش أهالي شبرا ومحافظة المنوفية

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