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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة تنظم يوما ترفيهيا لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظيم يوم رياضي وترفيهي لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم، بالصالة المغطاة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت المديرية أن الفعاليات أُقيمت تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ونفذتها إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وتضمن اليوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، شملت خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتمرينات الرياضية، بالإضافة إلى مسابقات شد الحبل والألعاب الصغيرة، بمشاركة أعضاء النقابة من الرجال والسيدات وأطفالهم.

وشهدت الفعاليات أجواءً من البهجة والتفاعل بين المشاركين، حيث أتاحت الأنشطة فرصة لممارسة الرياضة وقضاء أوقات ممتعة في إطار أسري، بعيدًا عن ضغوط العمل، بما يعزز روح التعاون والزمالة بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وأكدت المديرية أهمية الرياضة في تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر ثقافة النشاط البدني، إلى جانب دورها في توفير أنشطة ترفيهية تسهم في تحسين جودة الحياة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية داخل محافظة الوادي الجديد.

الواد الجديد اخبار الوادي الجديد شباب ورياضه

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