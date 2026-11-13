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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأوضاع الإنسانية في غزة تتصدر لقاء نبيل فهمي والمبعوث الأوروبي للسلام

نبيل فهمي والمبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط
نبيل فهمي والمبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، كريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة ودون عوائق.

إغاثية المتضررين في قطاع غزة 

وجدد الأمين العام نداءه للتحرك الدولي العاجل والمنسق لإغاثة المتضررين في القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي لوكالة الأونروا وحماية دورها وولايتها.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق العربي الأوروبي لدفع جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 وشدد الأمين العام على أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، ووقف الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

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