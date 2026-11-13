خبير سياسات دولية: إجراءات مصر ضد الإخوان باتت حاضرة في قرارات العالم تجاه الإخوان

قال الدكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية، إن التجربة المصرية في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين أصبحت واضحة أمام رؤساء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الملف ترتبط بالحفاظ على أمن المجتمع واستقرار المنطقة.

وأوضح سينجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن الرئيس الأمريكي يدرك أهمية التجربة المصرية، ويضعها في اعتباره عند التعامل مع ملف الجماعة، مشيرًا إلى أن مواجهة الأفكار التي وصفها بالإرهابية والمزعزعة لاستقرار المجتمعات تتطلب إدراكًا لطبيعة تحركات التنظيمات وقدرتها على استغلال الحقوق المدنية.

وأضاف أن الجماعة، بحسب رؤيته، تستغل ما تتيحه القوانين والحقوق المدنية داخل الدول لتحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن هذا النمط من التحركات ليس جديدًا، وأن الجماعة حاولت توظيف الأطر القانونية والمجتمعية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت، وفق تقديره، محطة مهمة في مواجهة هذه التحركات، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رؤية تتعلق بالحفاظ على الدولة الوطنية، وأن تنفيذها صاحبه سقوط شهداء من الجيش والشرطة.

وأكد سينجر أن الإجراءات المصرية أسهمت، من وجهة نظره، في الحفاظ على الدولة الوطنية على أسس قوية، مضيفًا أن قرارات مصر المتعلقة بمواجهة الجماعة في المحاكم الأوروبية تعكس، بحسب قوله، وعي الدولة المصرية والمجتمع بخطورة التنظيم، ومدى قدرته على توظيف بعض الأفراد الذين قد لا يدركون أنهم يُستخدمون ضمن تحركات تستهدف إضعاف الدولة الوطنية وتقويض سيادتها.

ولفت إلى أن التجربة المصرية أصبحت حاضرة في النقاشات الدولية، وأن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الجماعة تعكس، وفق تحليله، إدراكًا متزايدًا لمخاطرها.