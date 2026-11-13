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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: حسن البنا أسس تنظيمًا سريًا في سن 14 عامًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

كشف عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن تفاصيل ما وصفه بأول تنظيم سري أسسه حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وفقًا لما ورد في مذكراته.

وقال عبد الحافظ، خلال لقاء على قناة “الحياة”، إن حسن البنا حكى في مذكراته أنه كوّن تنظيمًا سريًا في هذه السن، وكان يستهدف جمع ما وصفه بالمحرمات بين أهالي المحمودية، من خلال المرور على سكان القرية ورصد الأشخاص الذين يخالفون ما يراه التنظيم محرمات.

وأوضح أن التنظيم كان يتولى متابعة الأهالي ورصد من يمارسون أفعالًا اعتبرها مخالفة، ثم يرسل إليهم خطابات سرية لتحذيرهم، مشيرًا إلى أن حسن البنا أطلق على هذه المجموعة اسم «جمعية منع المحرمات».

وأضاف الباحث أن هذه الواقعة تعكس، بحسب تقديره، جانبًا من طبيعة أفكار حسن البنا وطريقة تعامله مع المجتمع، معتبرًا أن ما وصفه بـ«جينات حسن البنا» تقوم على دفع الناس إلى ما يريده، سواء اقتنعوا بذلك أم لم يقتنعوا.

وأشار عبد الحافظ إلى أن هذه الرؤية ترتبط باعتقاد الجماعة أنها وكيل عن الله على الأرض، وأنها الممثل الحصري للإسلام، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع الآخرين ومحاولتها فرض رؤيتها عليهم.

وأكد أن فهم نشأة حسن البنا والتجارب التي مر بها في سنواته الأولى يساعد في تفسير بعض السمات التي يرى أنها استمرت في خطاب جماعة الإخوان، وعلى رأسها المناورة والمداراة وإخفاء الأفكار عن الجمهور.

حسن البنا التنظيم السري الإخوان جمعية منع المحرمات

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