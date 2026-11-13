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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزارة الثقافة تختتم الملتقى الثاني للحرف التراثية «إبداعات مصرية»

الملتقى الثاني للحرف التراثية
الملتقى الثاني للحرف التراثية
أ ش أ

اختتمت فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية، في قصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت عنوان "إبداعات مصرية"، ضمن خطط وزارة الثقافة.

شهد حفل الختام الدكتور عماد الشرقاوي مستشار تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة السادس من أكتوبر سابقا، والدكتور محمد جلال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة سليمان مدرس بقسم آثار شبه الجزيرة العربية ومنسق وكالة البيئة والمجتمع، والمهندسة هدى عبد الباسط جابر، الفنانة صفاء السنوسي قوميسير الملتقى، والفنانة نورا كرامة مديرة قصر الإبداع الفني، إلى جانب لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والفنانين التشكيليين.

واستهلت الفعاليات بجولة تفقدية للحضور داخل معرض الحرف التراثية واليدوية الذي ضم نتاج الورش الإبداعية التي احتضنها الملتقى، وتواصلت فعاليات الحفل الذي قدمته ندى أبو سراية، مع عرض فني لفرقة ذوي الهمم بشبرا، بقيادة المايسترو عادل الشحات، واختتم الحفل مع فقرة غنائية لفرقة الخان التطوعية، بقيادة المايسترو فادي المغربي.

وأقيمت فعاليات الملتقى على مدار 5 أيام، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وشارك به أكثر من 40 فنانا وحرفيا، وشهد تنفيذ عدد من الورش الفنية والتراثية إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي تعكس ثراء التراث المصري.

بقصر الإبداع الفني مدينة السادس من أكتوبر الملتقى الثاني للحرف التراثية

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