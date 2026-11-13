وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاء اليوم الجمعة، مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية، حيث أكد الوزير عبدالعاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق الصراعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.