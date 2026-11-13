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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحمدي ينتقد حسام حسن بسبب محمد صلاح: أخفق في إدارة لاعب بحجم أسطورة

أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
عمرو مصطفى

انتقد أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، طريقة تعامل حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، مع محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا، معتبرًا أن خروج قائد المنتخب يمثل نقطة سلبية في إدارة المباراة.

 

المحمدي ينتقد حسام حسن بسبب محمد صلاح

وقال المحمدي، خلال ظهوره عبر قناة «بي إن سبورتس»، إن محمد صلاح يعد أحد أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، خاصة عندما يحتاج المنتخب إلى تسجيل هدف لحسم نتيجة المباراة.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: «لما تكون متعادل في مباراة ومحتاج هدف، أكتر لاعب ممكن يجيب جول هو صلاح».

وتابع المحمدي انتقاداته لقرار استبدال قائد الفراعنة، مؤكدًا أن خروج صلاح أمام أنجولا يُحسب كنقطة سلبية على حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدير الفني لم ينجح في التعامل بالشكل الأمثل مع لاعب يمتلك قيمة فنية وتاريخية كبيرة بحجم نجم ليفربول السابق.

واختتم المحمدي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة لاعب بقيمة محمد صلاح تحتاج إلى رؤية فنية خاصة، نظرًا لما يمتلكه من قدرات استثنائية وخبرة كبيرة تجعله عنصرًا قادرًا على تغيير نتيجة المباريات في أي لحظة.

وأثارت تصريحات المحمدي الجدل بشأن قرارات حسام حسن الفنية، خاصة المتعلقة بالتعامل مع محمد صلاح، الذي يمثل أحد أهم العناصر الهجومية في صفوف المنتخب المصري.

أحمد المحمدي حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح

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