ضربة قوية قبل مواجهة مالاوي| إصابة نجم منتخب مصر ومفاجأة بشأن العودة.. ماذا حدث؟

تلقى منتخب مصر ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره مالاوي، بعدما أعلن المدير الفني علي ماهر غياب أحد أبرز عناصر الخط الخلفي عن اللقاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه الفرنسي في منافسات الدوري.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة للفراعنة، الذين يسعون لمواصلة مشوارهم بقوة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية.

إصابة نجم منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

أكد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، غياب المدافع محمد عبدالمنعم، المحترف ضمن صفوف نادي نيس الفرنسي، عن مباراة مالاوي المقرر إقامتها مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء قرار استبعاد اللاعب بعد تعرضه لإصابة بتمزق بسيط في العضلات الخلفية للفخذ، خلال مباراة فريقه نيس أمام أنجيه في الدوري الفرنسي، الأمر الذي حال دون جاهزيته للمشاركة في المواجهة المقبلة.

ويمثل غياب عبدالمنعم تحديًا للجهاز الفني، في ظل أهمية اللاعب وخبراته الدفاعية، خاصة مع رغبة المنتخب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس المالاوي.

مفاجأة بشأن موقف اللاعب من معسكر المنتخب

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، كشف علي ماهر أن محمد عبدالمنعم سيستمر داخل معسكر المنتخب حتى نهايته، رغم عدم قدرته على المشاركة في اللقاء.

وأوضح المدير الفني أن استمرار اللاعب يأتي بهدف حضور المحاضرات الفنية والتعرف على طريقة اللعب والتعليمات التكتيكية التي يعتمد عليها الجهاز الفني، بما يساعده على الاندماج مع زملائه ومواصلة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

كما أشار إلى إمكانية لحاق المدافع الدولي بمباراة الإياب أمام مالاوي، وهو ما يمنح الجهاز الفني أملًا في استعادة خدماته سريعًا، حال اكتمال تعافيه من الإصابة.

وأشاد ماهر بإمكانات عبدالمنعم، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات دفاعية كبيرة ويعد من أقوى المدافعين في العالم.

ترتيب مجموعة مصر قبل المواجهة المرتقبة

يدخل منتخب مصر المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مصر ومالاوي في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهيرية لتحقيق الفوز وتعزيز صدارة المجموعة، رغم الغيابات التي تضرب صفوف المنتخب قبل اللقاء.