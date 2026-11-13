هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مسقط بسبب تعرض راكبة لوعكة صحية

أعلنت شركة مصر للطيران أنه أثناء رحلتها رقم MS978 القادمة من جاكرتا إلى القاهرة، اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، تعرضت إحدى الراكبات لوعكة صحية حرجه على متن الطائرة.

وعلى الفور، تعامل طاقم الطائرة مع الحالة وفقًا للإجراءات الطبية والتشغيلية المعتمدة، حيث اتخذ قائد الرحلة ، قرارًا بتحويل مسار الرحلة والهبوط بمطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان، باعتباره أقرب مطار مناسب، لإنقاذ حياة الراكبة فى اسرع وقت ممكن وذلك حرصًا على سلامتها وإتاحة الفرصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وفقًا للمعايير والإجراءات الدولية المنظمة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة على متن الطائرات .. وبالفعل تم نقل الراكبة إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

ومن جانبه، أشاد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالأداء المهني المتميز لطاقم الرحلة، وبكفاءة قائد الطائرة وحسن تقديره للموقف وسرعة اتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها أطقم العمل بالشركة، وقدرتهم على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على أن سلامة الركاب تظل دائمًا فى مقدمة أولويات الشركة الوطنية تجاه عملائها .