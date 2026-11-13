قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تعيد خدماتها تدريجيا بعد انقطاع عالمي كبير
الكرملين: بوتين مستعد ومنفتح على أي اتصالات بما في ذلك مع الأوروبيين
سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر
هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مسقط بسبب تعرض راكبة لوعكة صحية
تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ملف تجديد عقد أفشة
هل بدأ عصر الحرب السيبرانية؟.. الهجمات الإليكترونية تثير الفوضى حول العالم .. القلق يتصاعد من زيادة الحوادث
الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر استهدافهم من قبل مجهولين
أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مسقط بسبب تعرض راكبة لوعكة صحية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران أنه أثناء رحلتها رقم MS978 القادمة من جاكرتا إلى القاهرة، اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، تعرضت إحدى الراكبات  لوعكة صحية حرجه على متن الطائرة.

وعلى الفور، تعامل طاقم الطائرة مع الحالة وفقًا للإجراءات الطبية والتشغيلية المعتمدة، حيث اتخذ قائد الرحلة ، قرارًا بتحويل مسار الرحلة والهبوط بمطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان، باعتباره أقرب مطار مناسب، لإنقاذ حياة الراكبة فى اسرع وقت ممكن وذلك حرصًا على سلامتها وإتاحة الفرصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وفقًا للمعايير والإجراءات الدولية المنظمة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة على متن الطائرات .. وبالفعل تم نقل الراكبة إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

ومن جانبه، أشاد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالأداء المهني المتميز لطاقم الرحلة، وبكفاءة قائد الطائرة وحسن تقديره للموقف وسرعة اتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها أطقم العمل بالشركة، وقدرتهم على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على أن سلامة الركاب تظل دائمًا فى مقدمة أولويات الشركة الوطنية تجاه عملائها .

مصر للطيران وزارة الطيران هبوط اضطراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تشارك في منتدى الصين وأفريقيا للابتكار والتنمية 2026

لإطلاق برامج تكنولوجية.. جامعة الأزهر تشارك في منتدى الصين وأفريقيا للابتكار والتنمية 2026

الشيخ عبدالمحسن القاسم

خطيب المسجد النبوي يدعو بحفظ المملكة العربية السعودية ونصر جنودها وهلاك المعتدين

حادث الفجيرة

مجلس حكماء المسلمين يعرب عن تضامنه مع الإمارات ويعزي في ضحايا حادث الفجيرة

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد