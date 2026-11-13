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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: قرار إسقاط النظام الإيراني لا يتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

إيران
إيران
البهى عمرو

قال الدكتور ميشال الشماعي الكاتب والباحث السياسي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إسقاط النظام الإيراني يظل مطروحًا، رغم التحديات التي قد تواجه واشنطن، وفي مقدمتها تراجع مخزون الصواريخ وتداعيات انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن هذه العوامل قد تؤثر في مسار العمليات العسكرية، لكنها لا تغير الهدف الاستراتيجي الأمريكي.

وأضاف الشماعي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد عيد، أن المسار الأمريكي يتجه نحو إسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن استمرار نظام الملالي لم يعد مقبولًا بالنسبة إلى ترامب، في ظل ما وصفه بممارسات النظام المتعلقة بالإعدامات والاضطهاد، إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

وأوضح أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حتى إذا جاءت على عكس خيارات ترامب، لن تؤدي بالضرورة إلى تغيير هذا التوجه، مشيرًا إلى أن القرار الاستراتيجي بشأن إيران يتجاوز تأثير هذه المتغيرات.

وفيما يتعلق بتماسك الجبهة الداخلية الإيرانية، رفض «الشماعي» اعتبارها جبهة متماسكة، وقال إن الحرس الثوري الإيراني هو الطرف الذي يمسك بمقاليد القرار داخل البلاد، مستندًا إلى القوة التي يمتلكها للتأثير في خيارات الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني، إذا أتيحت له حرية الاختيار، كان سيسعى إلى إسقاط النظام منذ وقت طويل، لافتًا إلى أن الإعدامات والتعامل مع المتظاهرين والتضييق على حرية التعبير تمثل عوامل تعرقل أي مسار للتغيير الداخلي.

النظام الإيراني إيران دونالد ترامب ترامب

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