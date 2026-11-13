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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

3 أفلام عربية.. ماذا يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم؟

جحيم العابرين
جحيم العابرين
محمد نبيل

تشهد الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم عددا من العروض المميزة، أبرزها عرض فيلم "برلين" للمخرج أحمد عبدالله، وبطولة منة شلبي ويسرا اللوزي، ضمن المسابقة الدولية، في تمام الساعة السابعة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يسبقه عرض سجادة حمراء لأبطال العمل. 

ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "جحيم العابرين"، إخراج هناء العمير وبطولة باسل الصلي ومحمد علي وأضواء بدر وشجاع نشاط وعزيز غرباوي، وذلك في تمام التاسعة مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا. 

كما يعرض ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" فيلم "البصير" للمخرج العراقي السويسري علي طوفان الفتلاوي، في السابعة مساءً على المسرح الصغير، يسبقه عرض سجادة حمراء.

تحتفل الدورة الحالية من المهرجان بمرور نصف قرن على تأسيس المهرجان، إذ تقام تحت شعار "خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة"، في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، ويرأس المهرجان حاليًا الفنان حسين فهمي.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي جحيم العابرين

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