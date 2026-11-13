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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب المسجد الحرام: الإسلام أعظم نعمة من الله على البشرية

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، المسلمين بتقوى الله، والتوبة إليه والإخلاص له وحسن عبادته.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، بالمسجد الحرام: إن الله جلَّ وعلا أوجد الخلائق من العدم، فكانت أكبر نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى على البشرية هي نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد، ونعمة لا إله إلا الله، أكرم بها أناسًا فضلًا منه ومنة، وحرم منها آخرين عدلًا منه وحكمة.

وبيَّن أن التوحيد حق الله على العبيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل.

وأوضح أن التوحيد ليس منحصرًا في العبادات، بل يشكل الأقوال والمعتقدات، والأعمال والمعاملات وهو منهج حياة.

وأكد فضيلته أن أعظم سيئة تهدم حسنة التوحيد وأشنع خطيئة تهدم لا إله إلا الله، الإشراك بالله، فلا أحد ينفع أو يضر من دون الله، مهما بلغ من الصلاح والديانة، ومهما نال من القدر والمكانة.

واختتم الخطبة قائلًا: إذا أدركنا عظمة نعمة التوحيد وقدرها ومكانتها، فعلى المسلم أن يخاف على نفسه وعلى أهله وذويه من أن يتلبسوا بنقيضها، وكان حقًا علينا أن ندعو إليها غيرنا من غير المسلمين، فنوقفهم على حقيقتها وجمالها، وفضلها وكمالها، وطيب أثرها عليهم في الدنيا والآخرة، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

الحرمين الشريفين المسجد الحرام صلاة الجمعة خطبة الجمعة الشيخ بندر بليلة

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