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إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جلسة بعنوان "تسخير الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية من أجل العمل المناخي"، وأخرى بعنوان "من النفايات إلى القيمة: حلول الاقتصاد الدائري والإنتاج الصناعي المستدامة".

 وذلك ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP31 بتركيا.

جاءت الجلسة الأولى بمشاركة د. منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، د. أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية،  مصطفى كمال جوي، مدير مركز تماسك السياسات، ممثل منظمة العمل الدولية، نبيل جانجي، منسق إقليمي فرعي لمنطقة آسيا الوسطى بالنيابة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في تركيا. وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الجلسة الأولى مشاركة عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة ضمت  أسامة يوسف، عن مشروع إعادة تدوير الزيوت المستعملة (زيت الطهي وزيت السيارات)، و مروة جمعة، عن مشروع ورد سعيد، و حسن سعيد، عن مشروع فوديكس.

كما شارك في الجلسة الثانية د. أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المستدامة، اتحاد الصناعات، د. عماد عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، د. محمد بيومي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشهدت الجلسة الثانية مشاركة عدد من المشروعات الفائزة في المبادرة من المحافظات المختلفة ضمت فاطمة عبد المجيد، عن مشروع المدرسة الخضراء الذكية،  مصطفى الخضر جاد، عن مشروع معالجة وإعادة تدوير والتخلص النهائي الآمن من النفايات الصلبة البلدية لمحافظة القاهرة، وهبة محمود، عن مشروع خيوط خضراء.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخضراء الذكية العمل المناخي الإنتاج الصناعي

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