قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خالد هاشم: فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي المصري الياباني في مجالات السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة

المهندس خالد هاشم
المهندس خالد هاشم
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليابان، لا سيما في مجالات المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة، داعياً الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع نظيرتها المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، من خلال تيسير التواصل مع الشركات المصرية، وتوفير المعلومات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مشتركة ملموسة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد أوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأوضح هاشم، أن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اليابان تمثل شريكاً مهماً في مسيرة التنمية المصرية، من خلال خبراتها المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.

وأضاف أن ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023 يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.

ولفت الوزير إلى أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، وتضع التنمية الصناعية على رأس أولوياتها الوطنية، حيث تستهدف استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز اندماج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتنامي البنية التحتية الصناعية، إلى جانب توافر قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية.

وأكد هاشم، أن الحكومة المصرية تعمل بصورة متكاملة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية والبنية التحتية، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المستهدفة.

وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل إقامة شراكات لنقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي للمكونات، وتطوير صناعات تنافسية موجهة للتصدير، بما يعزز استفادة الشركات اليابانية من موقع مصر كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأشاد الوزير بما يتمتع به مجتمع الأعمال الياباني من سمعة متميزة، وما يشتهر به من تقدم تكنولوجي وجودة عالية ودقة وابتكار والتزام طويل الأمد، وهي مقومات تتوافق مع مستهدفات تطوير الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات في البلدين لاستكشاف فرص تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل التوريد الصناعية.

وأعرب هاشم عن تقديره للسفير الياباني لدى مصر لجهوده في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية العاملة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الياباني بتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع مصر.

واختتم الوزير بالتأكيد على تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويوفر فرصاً استثمارية وصناعية جديدة، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة التعاون الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: الإسلام أعظم نعمة من الله على البشرية

مسجد عمرو بن العاص

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة

المسجد النبوي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد