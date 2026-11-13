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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم

بيت لحم
بيت لحم
أ ش أ

أطلق مستوطنون، الرصاص الحي على قاطفي الزيتون، في قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في أرض تعود للأشقاء عزيز، وصابر، وتوفيق عبد الهريمي، وأطلقوا الرصاص عليهم دون إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة في مساندة للمستوطنين ، وأطلقوا قنابل الغاز السام على المواطنين أثناء قصفهم ثمار الزيتون في أرضهم، وأصيب عدد منهم بالاختناق قبل أن يجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة الأرض وعدم العودة اليها مرة أخرى.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العبيدية وتمركزت في منطقة "أبو سرحان" وأطلقت قنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

ونصب مستوطنون ، اليوم الجمعة، خيمة في سهل المغير الشرقي، شمال شرق رام الله، في منطقة أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، في حين يسمح للمستعمرين بدخولها والتواجد فيها.

وفي السياق ذاته، شهدت منطقة "شعب اللوز" غرب البلدة، تحركات نشطة لمجموعات من المستوطنين، بمحاذاة البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة في المنطقة، وسط مخاوف الأهالي من أن تكون هذه التحركات مقدمة لإقامة منشآت جديدة وتوسيع نطاق البؤرة القائمة.

وتتعرض بلدة المغير لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال و المستوطنين، تشمل تجريف الأراضي الزراعية، وشق الطرق الاستعمارية، وإقامة البؤر الرعوية، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيها، في إطار التوسع الاستعماري الذي يستهدف محاصرة البلدة وعزلها عن محيطها.

وكانت قوات الاحتلال قد واصلت، خلال الأيام الماضية، تجريف أراضي المواطنين في منطقة الرفيد، وشق طريق استعماري يربط شارع "60" الاستعماري بالمستعمرات القريبة من بلدة ترمسعيا، فيما طالت عمليات التجريف نحو 12 ألف شجرة زيتون في أراضي البلدة، وفق مصادر محلية.

وبحسب رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، فإن أراضي البلدة تبلغ مساحتها نحو 43 ألف دونم، ولم يعد متاحا للأهالي سوى نحو 900 دونم، في ظل سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة منها، وإقامة بؤر استعمارية تحاصرها من مختلف الجهات.

الرصاص الزيتون بيت لحم

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