الكرملين: نشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا استمرار للحرب على نطاق أوسع

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو لم تتلقّ من الجانب الأوروبي أي أسماء لأشخاص قد يشاركون في مفاوضات تتعلق بأوكرانيا، مشيرا إلى أن نشر قوة عسكرية في أوكرانيا سيعني استمرار الحرب لكن على نطاق أوسع.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الأمريكي قد قدم لموسكو أسماء لمشاركين أوروبيين محتملين في مفاوضات بشأن أوكرانيا- "لم نتلق أي أسماء من الأوروبيين أنفسهم".

وأضاف: "إنهم (الممثلون الأوروبيون) يحاولون، بكل ما أوتوا من قوة، إظهار نوع من الميل نحو السلام، لكنهم في الوقت ذاته وفي اليوم الأول للمحادثات في أبوظبي يصدرون بيانا يفيد بأنهم يجهزون قوة عسكرية لنشرها في أوكرانيا. وهذا يعني استمرار الحرب، وبنطاق أوسع بكثير".

وتابع: "يجب أن تقترن مثل هذه التصريحات المهمة بالنسبة إلينا بخطوات نحو إضفاء طابع رسمي عليها في وثيقة تنص، على ما يبدو، على عدم توسع الناتو".

وأكد أن روسيا سبق أن تلقت وعودا بعدم توسع الناتو، إلا أن الحلف "توسع شرقا خمس أو ست مرات" في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أن روسيا ترغب في أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا لتقرير ما تريد سواء السلام أم الحرب.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية عقدت في 23–24 يناير، في أبوظبي، وشارك فيها عن الجانب الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، وعن الجانب الأوكراني رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم أوميروف، وعن الجانب الأمريكي المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ثم عقدت الجولة الثانية، في 4–5 فبراير، في أبوظبي أيضاً بمشاركة الأطراف ذاتها، في حين استضافت جنيف جولة أخرى في 17–18 فبراير.

وتأتي جولة 10–11 نوفمبر الجاري، الحالية كأول لقاء من نوعه منذ فبراير الماضي، بعد فجوة استمرت عدة أشهر.