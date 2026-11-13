عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر موجة الهبوط خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، مسجلة تراجعًا جديدًا بقيمة 50 جنيهًا للجرام، ليهبط سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 إلى مستوى 5975 جنيهًا، مواصلًا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، وسط ضغوط قوية يتعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، مع تراجع سعر الأونصة وارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

سعر الذهب عيار 21

وجاء الانخفاض الجديد بعدما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6025 جنيهًا في آخر تحديث سابق، ليفقد 50 جنيهًا إضافية، فيما تراجعت أسعار باقي الأعيرة بنسب متفاوتة، بالتزامن مع استمرار موجة الهبوط في البورصات العالمية، وتغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتكشف تحركات الأسعار عن خسائر كبيرة تكبدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، بعدما فقد الجرام نحو 500 جنيه مقارنة بمستوياته المسجلة في نهاية أكتوبر الماضي، عندما اقترب سعره من 6400 جنيه، قبل أن تتواصل موجة التراجع ليقترب من مستوى 5900 جنيه خلال تعاملات الساعات الماضية، وسط ترقب واسع لتحركات الأسواق المحلية والعالمية، بينما فقد نحو 1750 جنيها من أعلى قمة سجلها. مارس الماضي وهي 7650 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تراجع عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضات جديدة بمختلف الأعيرة، وسط استمرار الضغوط على سوق الصاغة، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6829 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5975 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5121 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 3983 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: نحو 47800 جنيه.

ويأتي هذا التراجع ليضع سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 أمام مستوى 6000 جنيه باعتباره نقطة محورية في تحديد اتجاه التعاملات المقبلة، خاصة أن استمرار التداول دون هذا المستوى قد يعزز الضغوط النفسية والبيعية داخل سوق الصاغة، بينما تظل حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار من أبرز العوامل المؤثرة في التسعير المحلي.

الذهب العالمي يخسر 224 دولارًا من أعلى مستوياته

وعلى المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية قوية، بعدما فقدت أونصة المعدن الأصفر نحو 224 دولارًا من أعلى مستوياتها المسجلة منذ بداية الأسبوع، مع تراجع الأسعار بأكثر من 3%، في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت هذه الضغوط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وقلص احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأدت هذه البيانات إلى إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة، خاصة مع تنامي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أداء الذهب الذي يتأثر عادة بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع جاذبية الأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية تزيد خسائر المعدن الأصفر

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع ترجيحات بزيادة أخرى خلال مارس 2027، وسط تقديرات بإمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

وفي هذا السياق، وصف أوستان غولسبي، عضو الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تقرير التضخم الأمريكي بأنه مقلق إلى حد ما، بينما حذرت آنا بولسون من استمرار الضغوط السعرية وعدم اقتصارها على عوامل مؤقتة.

وتعكس هذه التصريحات تنامي المخاوف بشأن استمرار التضخم بمستويات مرتفعة، وهو ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى الإبقاء على نهج أكثر تشددًا، الأمر الذي يمثل عامل ضغط إضافيًا على أسعار الذهب عالميًا.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 19 شهرًا ويضغط على الذهب

ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال 19 شهرًا أمام سلة العملات الرئيسية في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين وحائزي العملات الأخرى.

وتتزامن قوة الدولار مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يضع الذهب أمام تحديات مزدوجة، تتمثل في تراجع جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إلى جانب زيادة تكلفة اقتنائه في الأسواق العالمية.

كما تشير المؤشرات الفنية إلى تحول زخم الذهب من المنطقة المحايدة إلى السلبية، بما يعكس تزايد الضغوط البيعية، خاصة بعد كسر الأونصة مستوى 4000 دولار، وهو ما يعزز احتمالات استمرار التحركات المتراجعة على المدى القريب.

تراجع الذهب في مصر للجلسة الثالثة على التوالي

وعلى المستوى المحلي، واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف، متأثرة بصورة أساسية بانخفاض أسعار الأونصة في البورصات العالمية، بالتزامن مع استقرار نسبي لتحركات سعر صرف الدولار داخل البنوك.

وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 195 جنيهًا منذ بداية الأسبوع، بانخفاض نسبته 3.1%، بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية بنسبة 3.3%، وانخفاض الدولار بنحو 0.6%.

وتوضح هذه التحركات مدى ارتباط سوق الصاغة في مصر بالتغيرات العالمية، خاصة أن التراجع المتزامن في سعر الأونصة وقوة الدولار الأمريكي يعيدان تشكيل مستويات التسعير، ويفرضان ضغوطًا على مختلف الأعيرة المتداولة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي تدعم السيولة الدولارية في مصر

وفي المقابل، ساهمت عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين المصرية في دعم توافر السيولة الدولارية، بعدما سجل صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب نحو 50.7 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء، فيما تجاوز إجمالي التدفقات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 1.66 مليار دولار.

وتأتي هذه التدفقات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تراجعًا في أسعار الذهب، مع استقرار نسبي في تحركات سعر الصرف داخل البنوك، وهو ما يجعل حركة الدولار أحد المتغيرات المهمة التي يراقبها المتعاملون لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ورغم موجة الهبوط المتواصلة، لا تزال هناك فجوة سعرية موجبة تقدر بنحو 86 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، وهو ما يرتبط بسرعة تراجع الأسعار وتحوط بعض التجار عند تحديد أسعار البيع والشراء داخل سوق الصاغة.

هل يواصل الذهب الهبوط دون مستوى 6000 جنيه؟

تظل مستويات 6000 جنيه لجرام الذهب عيار 21 نقطة محورية في تحديد مسار الأسعار داخل مصر، خاصة بعد تراجع السعر إلى 5975 جنيهًا، ومواصلة المعدن الأصفر خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

ويراقب المتعاملون تطورات الأسواق العالمية واتجاهات الدولار الأمريكي، إلى جانب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد قدرة الذهب على استعادة جزء من خسائره أو مواصلة الهبوط خلال الفترة المقبلة.

وتبقى التحركات العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه سوق الصاغة محليًا، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن بيانات التضخم الأمريكية وقوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون والمستهلكون مستويات جديدة قد تشكل فرصًا للشراء أو مؤشرات على استمرار موجة التصحيح السعري.