ترامب: الإخوان أخطر من الشيوعيين وتهديدهم يتجاوز الشرق الأوسط

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، من أن خطورة تنظيم الإخوان "تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط".

الإخوان أم الشيوعيون.. أيهما أخطر؟

وفي مقابلة مع شبكة "سالم نيوز" التلفزيونية الأمريكية، سُئل ترامب: "الشيوعيون أم الإخوان، أيهما أكثر خطورة؟".

وأجاب الرئيس الأمريكي: "أعتقد في الوقت الراهن أن كلاهما يشكل خطراً بالغاً، لكنني أرى أن الإخوان ربما تكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، إذ يبدو أنها تحظى بانتشار أوسع، وهذا أمر مفاجئ".

وتابع ترامب: "لو سألتني قبل 5 سنوات لكانت إجابتي مختلفة، لكنني أعتقد أن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن".

الخطر قد يصل إلى لوس أنجلوس

واعتبر أن "الأمر لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييجو ولوس أنجلوس".

وأضاف: "إنهم (الإخوان) يتجهون أولاً نحو أوروبا، فهي أقرب".