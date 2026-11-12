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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للرجال فقط.. حيل منزلية تخلصك من التهاب البروستاتا

التهاب البروستاتا
التهاب البروستاتا
اسماء محمد

تلعب الرعاية الذاتية و العادات اليومية دور كبير في تخفيف الانزعاج المصاحب لالتهاب البروستاتا، خاصة في الحالات المزمنة أو غير البكيرية. 

 إليكم طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا وذلك وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

 حمامات المقعدة الدافئة 

​الجلوس في حوض من الماء الدافئ يغطي منطقة الحوض وأسفل الظهر لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة يومياً يساعد بشكل مباشر على إرخاء عضلات الحوض المتشنجة، وتحسين تدفق الدم إلى الغدة، مما يخفف الألم والتورم.

استخدام وسادة تدفئة 

​في حال عدم توفر إمكانية للاستحمام الدافئ، ينصح أطباء مايو كلينك بوضع كمادة دافئة أو وسادة تدفئة كهربائية على منطقة أسفل البطن أو أسفل الظهر لتهدئة آلام الحوض وتقليل التقلصات العضلية.

تجنب الأنشطة التي تضغط على البروستاتا

​الضغط المباشر والمستمر على منطقة العِجان (المنطقة الواقعة بين كيس الصفن والشرج) يفاقم الالتهاب بشكل ملحوظ.

التوقف مؤقتاً عن ركوب الدراجات الهوائية، وتجنب الجلوس لفترات طويلة متواصلة. وإذا كانت طبيعة العمل تتطلب الجلوس، يُنصح باستخدام وسادة طبية مفرغة من المنتصف (على شكل دونات) لتخفيف الضغط عن البروستاتا.

 الإكثار من شرب الماء وتجنب مهيجات المثانة

 

​يساعد شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الخالية من الكافيين على تخفيف تركيز البول وزيادة عدد مرات التبول، مما يطرد البكتيريا والمهيجات من المثانة ومجرى البول.

​المشروبات والأطعمة الواجب تجنبها: الكافيين كالقهوة والشاي وتجنب الكحوليات، والأطعمة الحارة أو شديدة الحموضة، لأنها تسبب تهيجاً مباشراً للمثانة وتزيد من حرقة البول.

 تقنيات الاسترخاء والارتجاع البيولوجي 

​يرتبط التوتر النفسي والقلق بحدوث شد لا إرادي في عضلات قاع الحوض، مما يطيل أمد الألم.

 ينصح بممارسة تمارين التنفس العميق، التأمل، أو جلسات الارتجاع البيولوجي تحت إشراف مختص لتعلم كيفية إرخاء عضلات الحوض بوعي.

العلاج بالوخز بالإبر

 جلسات الوخز بالإبر الصينية قد تساهم بفعالية في تخفيف الألم المزمن في منطقة الحوض المصاحب لالتهاب البروستاتا لدى بعض المرضى.

 هذه الإجراءات تهدف إلى السيطرة على الأعراض وتخفيف الألم، لكنها لا تغني عن التشخيص الطبي لتحديد ما إذا كان الالتهاب ناتجاً عن عدوى بكتيرية تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية.

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