استشاري مسالك يكشف أحدث طرق علاج تضخم البروستاتا

قال الدكتور ياسر الشيخ أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية إن علاج تضخم البروستاتا شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع ظهور تقنيات حديثة تقلل من التدخل الجراحي التقليدي وتتيح خيارات متعددة أمام المرضى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الناس الحلوة» على قناة القاهرة والناس أن هناك تقنيات تعتمد على البلازما والليزر لاستئصال الأنسجة المتضخمة من البروستاتا، مشيرًا إلى أن تقنية استئصال البروستاتا بالبلازما يمكن أن تحقق نتائج جيدة، كما أن استخدام ليزر الهولميوم يمثل أحد الخيارات المتقدمة في هذا المجال.

وأشار إلى أن اختيار التقنية المناسبة يختلف من حالة إلى أخرى، ويتوقف على حجم البروستاتا وحالة المريض واحتياجاته، مؤكدًا أن هذه التقنيات لا تناسب جميع الحالات بنفس الصورة، ولذلك يجب تحديد العلاج بعد تقييم طبي متخصص.