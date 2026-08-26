روسيا: احتراق مستودع وايلد بيريز في منطقة تامبوف بعد هجوم بمسيّرة

اندلع حريق في مستودع تابع لشركة وايلدبيريز، عملاق التجارة الإلكترونية الروسي، في منطقة تامبوف الروسية، إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وأفاد حاكم المنطقة، يفجيني بيرفيشوف، بإصابة شخص واحد في الحادث، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

في غضون ذلك، تناقش روسيا وأوكرانيا تبادلًا جديدًا لأسرى الحرب على نطاق واسع، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، نقلاً عن مفوضة حقوق الإنسان يانا لانتراتوفا.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تم تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين، وخلال محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في مايو ، تم التوصل إلى اتفاق لتبادل 1000 أسير من كل جانب.