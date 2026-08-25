الناتو على حدود روسيا.. موسكو تحذر أرمينيا من الانضمام لحلف الأطلسي

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تبدأ في المستقبل القريب التحضيرات لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على يريفان لحسم توجهها بين المسار الأوروبي والتكتلات التي تقودها روسيا.

وقال باشينيان أمام البرلمان إن إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي لن يكون منطقيًا قبل أن تتمكن أرمينيا من تقييم مدى واقعية انضمامها إلى التكتل، موضحًا أن الخطوة الأولى للوصول إلى هذه المرحلة تتمثل في تقديم طلب رسمي للعضوية.

وأضاف أن يريفان تستطيع البدء بهذه العملية قريبًا، لا سيما في ضوء ما وصفه بـ «المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أرمينيا بشأن مستقبل عضويتها في التكتل الذي تقوده موسكو، بالتزامن مع سعي الحكومة الأرمينية إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي موقف باشينيان بعد دعوة قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، خلال مايو الماضي، أرمينيا إلى حسم خياراتها عبر استفتاء يحدد ما إذا كانت ستتجه نحو الاتحاد الأوروبي أم ستواصل عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي المقابل، أبدت موسكو استعدادها لاحترام قرار يريفان إجراء مثل هذا الاستفتاء، لكنها شددت على أن الجمع بين عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمسار نحو الاتحاد الأوروبي غير ممكن، ما يعكس تصاعد التوتر بشأن توجه أرمينيا الجيوسياسي.