مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن كواليس ما حدث داخل صفوف الأهلي عقب الفوز على الشرقية إنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن عددًا من لاعبي الفريق حاولوا الحصول على يومين راحة متتاليين قبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام زد.

وكتب محمد أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد ماتش الأهلي وإنبي في لاعيبة راحت للشناوي علشان يتوسط عند عموته إن التمرين يوم الاتنين يكون الصبح وناخد التلات راحة، بحيث إنهم يحسوا إنهم خدوا يومين راحة مش يوم واحد».

وأضاف: «عموتة رفض الطلب ده وقالهم أنا معنديش الكلام ده، أنا عندي ماتش يوم الجمعة، هناخد الاتنين راحة، وبعدها هنتمرن تلات وأربع وخميس عشان نجهز للماتش».

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي للمواجهة المقبلة أمام زد، بعدما حسم الفريق مباراته الأولى في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة زد يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة انطلاقته القوية في المسابقة.