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فلسطين في مواجهة سياسة الأمر الواقع.. أين يقف المجتمع الدولي؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فلسطين في مواجهة سياسة الأمر الواقع.. أين يقف المجتمع الدولي؟

غزة
غزة
محمود محسن

في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتجدد الدعوات إلى المجتمع الدولي للانتقال من إصدار البيانات والقرارات إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، يضع محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، مسؤولية ما يجري أمام المجتمع الدولي، منتقدًا ما وصفه بالغطاء السياسي الذي يحول دون محاسبة إسرائيل ويتيح لها مواصلة فرض سياسة الأمر الواقع، لا سيما في القدس المحتلة.

ويفتح هذا الموقف الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن فاعلية منظومة القانون الدولي، وقدرتها على إلزام الأطراف بتنفيذ قراراتها، في ظل استمرار الانتهاكات وتصاعد التحذيرات من أن يؤدي غياب المحاسبة إلى تقويض مبدأ سيادة القانون وتحويل النظام الدولي إلى منطق القوة بدلًا من قواعد العدالة والشرعية.

 

مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المطلوب هو اتخاذ إجراءات فعلية تُلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من ألف قرار صدرت عن مؤسسات الشرعية الدولية، بدءًا من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وصولًا إلى مختلف المنظمات الدولية والمحاكم الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى وجود من يسعى إلى التعامل مع إسرائيل، أو فرض التعامل معها، باعتبارها «دولة فوق القانون»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر، على حد قوله، «كل الغطاء وكل الضمانات» لحماية إسرائيل.

وأكد الهباش أن استمرار هذا الوضع يمثل «أمرًا في غاية الخطورة»، داعيًا بقية أعضاء المنظومة الدولية إلى اتخاذ مواقف حقيقية وفعالة، بدلًا من الاكتفاء بمواقف شكلية أو بيانات تعبر عن القلق دون اتخاذ إجراءات عملية.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على ضرورة وضع القرارات الدولية موضع التنفيذ، وإلزام إسرائيل، بقوة القانون الدولي، بتنفيذ الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القرارات.

محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس المحتلة وفلسطين

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الجانب الفلسطيني لم يتوقف يومًا عن مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك، سواء عبر مجلس الأمن أو مختلف المنظمات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الهباش خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري حاليًا في الأراضي الفلسطينية عمومًا، وفي القدس المحتلة على وجه الخصوص، يمثل محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع مخالف للقانون الدولي، وينتهك أحكام الشرعية الدولية وقراراتها.

وأكد أن «الكرة في الملعب الدولي»، وليست فقط في الملعبين الفلسطيني أو العربي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يصدر عن دولة تحترم القواعد الدولية.

وأوضح أن الدول التي تحترم القانون الدولي تلتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، «تتحلل من القانون الدولي ومن الشرعية الدولية».

ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى امتلاك القدرة والإرادة للتصدي للانتهاك الخطير للقانون الدولي والشرعية الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى تحول النظام الدولي إلى «شريعة الغاب»، حيث يفرض الأقوى إرادته على الآخرين باستخدام القوة.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن العالم يقف أمام «تحدٍّ ومفترق طرق»، فإما أن يكون عالمًا تحكمه سيادة القانون، أو عالمًا تحكمه «البلطجة والعدوان».

الأراضي الفلسطينية المجتمع الدولي إسرائيل القدس المحتلة

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