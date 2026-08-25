منتخب مصر للشباب يتصدر تصنيف المنتخبات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

تصدر منتخب مصر، تحت 23 عامًا، تصنيف المنتخبات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، برصيد 28 نقطة، وفقًا للتصنيف المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ليأتي في صدارة التصنيف متفوقًا على جميع المنتخبات المشاركة.

وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، يليه مالي بـ16 نقطة، ثم غانا وجنوب أفريقيا بـ12 نقطة لكل منهما، وكوت ديفوار ونيجيريا بـ10 نقاط، وغينيا بـ9 نقاط، والنيجر بـ6 نقاط، والجزائر بـ5 نقاط، والكاميرون بـ4 نقاط، ثم الكونغو والجابون وزامبيا والسنغال برصيد 3 نقاط لكل منتخب.

ويشارك منتخب مصر مباشرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر 2027، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.