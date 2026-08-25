رفع كفاءة النظافة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين بأحياء الجيزة

وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة الاستجابة لها، ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.

وفي هذا الإطار، قامت فرق الهيئة برفع المخلفات ونظافة عدد من المواقع التي وردت بشأنها شكاوى المواطنين، شملت:

-شارع الأقصر وشارع المطار بنطاق حي المنيرة الغربية.

-شارع القومية العربية بنطاق حي إمبابة.

-شارع ترعة السواحل بنطاق حي الوراق.

-شارع الفلاح وسور مصرف أرض اللواء بنطاق حي العجوزة.

-شارع مكة من الصفا والمروة ومصرف أبو عوض بنطاق حي الهرم.

-شارع محيي الدين أبو العز بنطاق حي الدقي.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة استمرار فرق العمل في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها على أرض الواقع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية بمختلف أحياء الجيزة.