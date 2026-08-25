رئيس الوزراء يبدأ جولة بمشروعات قطاع خدمات التعهيد بالإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل جولة بعدد من مشروعات قطاع خدمات التعهيد التابعة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية.

وتأتي جولة رئيس مجلس الـوزراء في إطار متابعته لمشروعات التعهيد في محافظات مصر

الجدير بالذكر ان مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.

وتهدف الزيارة الي زيادة الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.