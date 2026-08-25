المولد النبوي.. علي جمعة يوضح كيفية اتباع نهج الرسول في ذكرى مولده

المولد النبوي الشريف .. أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن العلاقة بين المسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تتدرج عبر أربع مراحل أساسية، تبدأ بـ "الفهم" الدقيق لشخصية الرسول الكريم وصفاته حتى يتشبع بها المؤمن، تليها مرحلة "التصديق" الذي يمثل حقيقة الإيمان، ثم تنعكس في مرحلة "الاتباع" العملي لتعاليمه، وتتوج بالمرحلة الرابعة والأعلى وهي "عيش النبي".

وأوضح جمعة أن التطبيق الصحيح للاقتداء يتمثل في التمسك بـ "منهج" رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمه الإنسانية ومبادئه السمحة، وليس بمحاولة محاكاة "زمنه" أو الظروف التاريخية التي عاشها.

وشدد المفتي السابق على أن هذا الفهم العميق هو الفارق الجوهري بين صحيح الدين وبين أفكار الإرهابيين والمفسدين في الأرض، الذين يصرون على إعادة عقارب الساعة إلى الخلف رغبة في استدعاء الماضي، وهو مسار ينافي طبيعة الحياة وحركة التاريخ التي لا تعود إلى الوراء أبداً.

دعاء المولد النبوي مكتوب

اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعينًا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعنا ولاتعن علينا وأنصرنا ولاتنصر علينا وأهدنا ويسر الهدى لنا وأنصرنا على من بغى علينا .

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.