إنقاذ 85 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أنقذ خفر السواحل اليوناني 85 مهاجرا قبالة سواحل جنوب جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط.



وأفادت السلطات اليونانية اليوم، بأن المهاجرين كانوا على متن زورقين مطاطيين، جرى رصدهما بواسطة طائرة مسيرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتيكس"، مشيرة إلى أن العملية تمت قبالة منطقة كالي ليمينيس جنوبي الجزيرة.

وأوضحت أنه تم نقل المهاجرين الـ85 بأمان إلى ميناء كالي ليمينيس، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلهم والتحقق من هوياتهم.

يشار إلى أن أعدادا كبيرة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى جزيرة كريت اليونانية من أجل دخول الاتحاد الأوروبي.