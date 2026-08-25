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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استثمارات بـ6 مليار يورو.. السعودية تنشىء 3 مدن ترفيهية في باريس

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي
أمنية رشاد الجلوي

أكد قصر الإليزيه، وفقًا لما نشرته صحيفة «Centre Presse Aveyron» الفرنسية، اعتزام المملكة العربية السعودية إنشاء 3 مدن ترفيهية في محيط العاصمة الفرنسية باريس، على أن تُخصص إحداها لعالم المانغا اليابانية الشهير «دراغون بول».

ووصف الجانب الفرنسي المشروع بأنه حدث استثنائي لم تشهده فرنسا منذ افتتاح «ديزني لاند باريس».

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» توقيع السعودية وفرنسا مذكرة تفاهم بشأن استثمار سعودي بقيمة 6 مليارات يورو، أي نحو 7 مليارات دولار، لإنشاء ثلاثة متنزهات ترفيهية بالقرب من باريس، وذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. وبحسب الوكالة، سيقام المشروع بالقرب من سيرجي بونتواز، على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غربي باريس، فيما ستتولى شركة القدية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قيادة المشروع.

من جانبه، أفاد موقع «CNEWS» الفرنسي بأن السعودية وفرنسا أعلنتا، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، إبرام مذكرة تفاهم لإنشاء 3 متنزهات ترفيهية بالقرب من العاصمة الفرنسية، باستثمارات سعودية تبلغ 6 مليارات يورو.

ومن المقرر إقامة المتنزهات في منطقة سيرجي بونتواز شمال غربي باريس، على أن تتولى شركة القدية للاستثمار تطوير المشروع.

وأضاف الموقع أن المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 22 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما سيخصص أحد المتنزهات لعالم المانغا والرسوم المتحركة، مع طرح اسم «دراغون بول زد» ضمن التصورات الأولية، بينما لم تُكشف بعد تفاصيل المتنزهين الآخرين.

يأتي الإعلان في إطار زيارة ولي العهد إلى فرنسا، التي تشمل مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية، إلى جانب ملفات سياسية واقتصادية.

وأشار موقع «The Japan Times» إلى توقيع فرنسا والمملكة العربية السعودية مذكرات تفاهم باستثمارات سعودية تبلغ 6 مليارات يورو، أي نحو 7 مليارات دولار، لإنشاء 3 مدن ترفيهية بالقرب من منطقة سيرجي-بونتواز، على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غربي باريس.

ولفت الموقع إلى أن المشروع يتضمن مدينة ترفيهية متخصصة مستوحاة من سلسلة المانغا والأنيمي الشهيرة «دراغون بول Z»، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وسلّط موقع «Guandian» الصيني الضوء على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، والتي شهدت توصل السعودية وفرنسا إلى اتفاق لاستثمار 6 مليارات يورو في مشروع وجهة ترفيهية مستوحاة من عالم القصص المصورة بالقرب من باريس.

وأشار التقرير إلى أن شركة القدية للاستثمار السعودية ستتولى تمويل المشروع، مضيفًا أن المدينة الترفيهية، عند اكتمالها، ستكون ثاني مشروع ترفيهي في العالم مستوحى من سلسلة «دراغون بول Z»، بعد المشروع الجاري تطويره في السعودية.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة «Berita Harian» الماليزية أنه من المنتظر أن يحمل أحد المتنزهات الثلاثة طابعًا مستوحى من المانغا اليابانية، بينما لم تكشف السلطات الفرنسية أو السعودية حتى الآن عن هوية أو موضوع المتنزهين الآخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية إنشاء متنزه مخصص لسلسلة «دراغون بول»، إلا أن الإعلان الفرنسي لم يؤكد ارتباط المشروع بالسلسلة تحديدًا.

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