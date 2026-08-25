تخفيضات تصل إلى 40%.. تفاصيل معرض «أهلاً مدارس» لتخفيف أعباء العام الدراسي

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر المصرية من الأدوات والملابس والحقائب والمستلزمات المدرسية، وهو ما يدفع الدولة إلى التوسع في المبادرات التي تستهدف توفير هذه المنتجات بأسعار مخفضة.

وكشف الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل معرض «أهلاً مدارس» ونسب التخفيضات المتاحة، مؤكدًا أن المعرض يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الطلاب بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

تخفيضات تصل إلى 40%

أهلاً مدارس

وأوضح الدكتور علاء عز أن معرض «أهلاً مدارس» يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والاحتياجات الأساسية للطلاب بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأدوات المدرسية



وأشار إلى أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات، تشمل الأدوات المدرسية والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات الطلاب، مع الحرص على الجمع بين جودة المنتجات والأسعار المناسبة.

استمرار المعرض حتى الأول من أكتوبر

ولفت مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن إقامة المعرض مبكرًا واستمراره حتى الأول من أكتوبر يمنح الأسر فرصة كافية لشراء احتياجات أبنائها قبل بداية الدراسة وخلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي.

الأدوات المدرسية

وأكد أن التخفيضات على المنتجات تتراوح بين 15% و40%، بما يوفر بدائل متنوعة أمام الأسر وفقًا لاحتياجاتها وقدرتها على الإنفاق.

تخفيف الأعباء عن الأسر

وشدد عز على أهمية توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة وجودة جيدة، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه المنتجات خلال موسم العودة إلى المدارس.

وأوضح أن هذه المعارض تساعد الأسر على تلبية احتياجات أبنائها دون تحمل أعباء مالية إضافية، من خلال توفير المنتجات بأسعار أقل من مستوياتها المعتادة.

مطالب بالتوسع في مختلف المحافظات

وأكد مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن نجاح معارض «أهلاً مدارس» يعتمد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، إلى جانب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى أهمية التوسع في إقامة المعارض بمختلف المحافظات، بما يضمن وصول التخفيضات والمستلزمات المدرسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

دعم الأسر قبل انطلاق الدراسة

وأشار عز إلى أن استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها يسهم في دعم الأسر المصرية خلال موسم العودة إلى المدارس، خاصة في ظل تعدد احتياجات الطلاب وارتفاع حجم الإنفاق المرتبط بالعام الدراسي الجديد.

وأكد أن توفير المستلزمات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد على تخفيف الضغوط المالية عن الأسر مع اقتراب موعد الدراسة.