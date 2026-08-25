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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ 264 محملة بالمساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
البهى عمرو

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن الجهود المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة مستمرة، مع تسيير القافلة ال264 من قوافل "زاد العزة"، محملة بأطنان من المساعدات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الخيام والمراتب والوقود.

وأوضح عادل أن شاحنات الوقود تحركت باتجاه معبر كرم أبو سالم لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات تحلية المياه، فيما تخضع المساعدات لإجراءات تفتيش ومراجعة إسرائيلية بطيئة، ما يعرقل إدخال المزيد منها، رغم استعداد مئات الشاحنات المصرية يومياً.

وأضاف أن معبر رفح يواصل العمل في الاتجاهين، مشيراً إلى مغادرة الدفعة التاسعة من المتعافين الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في مصر، بالتزامن مع استعداد المعبر لاستقبال دفعة جديدة من المصابين ومرضى الأمراض المزمنة لتلقي الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري زاد العزة غزة المساعدات الإنسانية معبر رفح

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