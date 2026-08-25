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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادًا لـCOP18.. مصر تستعرض تجربتها في مواجهة التصحر والجفاف بمنغوليا

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، نيابةً عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجناح المصري الرسمي المشارك في المعرض المصاحب للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP17»، بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وجاء افتتاح الجناح المصري بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب عدد من قيادات المؤتمر والشخصيات الدولية ورؤساء الوفود المشاركة، في إطار المشاركة المصرية رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر.

استعدادات مصر لاستضافة COP18

وتكتسب المشاركة المصرية في أعمال «COP17» أهمية خاصة، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028، بما يعكس الدور المصري المتنامي في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

ويقدم الجناح المصري صورة متكاملة عن جهود الدولة في مجالات مكافحة التصحر واستصلاح الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، فضلًا عن استعراض التجارب والمشروعات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع آثار الجفاف وتغير المناخ، ودعم مسارات التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

فعاليات مصرية وشراكات دولية

ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتخصصة، بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، ومرصد الصحراء والساحل.

وتتضمن الفعاليات استعراض عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمنظمات المشاركة، وطرح فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التحديات المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف والتصحر.

مصر تدعم الحلول المستدامة لمواجهة التصحر

وتعكس المشاركة المصرية حرص الدولة على توسيع نطاق الشراكات الدولية والإقليمية، ودعم تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب طرح حلول عملية ومستدامة للتعامل مع تداعيات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.

كما تستهدف الجهود المصرية تعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والجفاف على التكيف والصمود، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتأتي مشاركة مصر في «COP17» ضمن التحضيرات المبكرة لاستضافة «COP18» عام 2028، بما يتيح مواصلة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتطوير نظم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، فضلًا عن تبادل التجارب الناجحة بين الدول في هذا المجال.

الزراعة بحوث الصحراء Cop 17 COP18 التصحر مكافحة التصحر

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